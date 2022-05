Una pista rossa per la morte di Falcone: nel 1992 si occupava dell’Oro di Mosca (Di lunedì 23 maggio 2022) Cosa Nostra, certo. Ma forse non soltanto. Vi stupireste se, dietro la strage di Capaci di 30 anni fa, si nascondessero altri interessi, coerenti con quelli dei boss? E se altre organizzazioni criminali avessero partecipato all’attentato che il 23 maggio 1992 uccise Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta? Una pista d’indagine assai interessante, con un possibile e concretissimo movente per la tragica fine di Falcone, è stata misteriosamente abbandonata dalla magistratura italiana. È quella del cosiddetto «Oro di Mosca», cioè i finanziamenti versati al Partito comunista italiano: l’equivalente di oltre 989 miliardi di lire tra il 1951 e il 1991. Quella montagna di denaro era stata spedita in 40 anni al Pci e al suo scioglimento (nell’ottobre 1989) era andata anche al ... Leggi su panorama (Di lunedì 23 maggio 2022) Cosa Nostra, certo. Ma forse non soltanto. Vi stupireste se, dietro la strage di Capaci di 30 anni fa, si nascondessero altri interessi, coerenti con quelli dei boss? E se altre organizzazioni criminali avessero partecipato all’attentato che il 23 maggiouccise Giovanni, sua moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta? Unad’indagine assai interessante, con un possibile e concretissimo movente per la tragica fine di, è stata misteriosamente abbandonata dalla magistratura italiana. È quella del cosiddetto «Oro di», cioè i finanziamenti versati al Partito comunista italiano: l’equivalente di oltre 989 miliardi di lire tra il 1951 e il 1991. Quella montagna di denaro era stata spedita in 40 anni al Pci e al suo scioglimento (nell’ottobre 1989) era andata anche al ...

Advertising

reportrai3 : ??A trent'anni da Capaci e Via D’Amelio scopriamo una pista che porta ad Alcamo. Oggi noto anche per un poliziotto,… - fattoquotidiano : A distanza di trent’anni dalle stragi si torna a indagare sulla ‘Pista nera’. C’è un pentito e una testimone che ha… - ItaliaTeam_it : Su strada e su pista, è sempre una fuoriclasse! ??????? Elisa Balsamo trionfa nell’omnium nella Nations Cup di Milto… - PatriziaOrlan11 : RT @PetLevrieri: ??Firma e ??Condividi. No alla concessione per la costruzione di una pista per #Levrieri a Maserada sul Piave #Treviso htt… - paola_chiarore : Ritirare la concessione per la costruzione di una pista per levrieri a Maserada sul Piave - Firma la petizione!… -