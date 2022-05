“Una cosa orrenda”. Enzo Paolo Turchi in lacrime davanti a Carmen Russo da Serena Bortone (Di lunedì 23 maggio 2022) Enzo Paolo Turchi piange a Oggi è un altro giorno. Ospite insieme alla moglie Carmen Russo di Serena Bortone non è riuscito a trattenere l’emozione. Per la coppia sono stati anni complicati, resi ancora più difficili dalla crisi finanziaria generata dal Covid. A raccontare i dettagli di quella disavventura era stato proprio Enzo Paolo Turchi. “Ho chiuso una scuola che sfornava signori ballerini”, raccontava. E aveva poi aveva aggiunto, mandando una stilettata al governo, come non avesse avuto il necessario sostegno dalla Stato. “Vero che il Governo ha messo il credito d’imposta per cui il 60% lo paga lo Stato e il 40 l’affittuario – spiega Enzo Paolo Turchi– ma la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 maggio 2022)piange a Oggi è un altro giorno. Ospite insieme alla mogliedinon è riuscito a trattenere l’emozione. Per la coppia sono stati anni complicati, resi ancora più difficili dalla crisi finanziaria generata dal Covid. A raccontare i dettagli di quella disavventura era stato proprio. “Ho chiuso una scuola che sfornava signori ballerini”, raccontava. E aveva poi aveva aggiunto, mandando una stilettata al governo, come non avesse avuto il necessario sostegno dalla Stato. “Vero che il Governo ha messo il credito d’imposta per cui il 60% lo paga lo Stato e il 40 l’affittuario – spiega– ma la ...

