Un Posto Al Sole anticipazioni | la partenza sarà improvvisa | alla ricerca del tradimento

Leggi su direttanews

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ledi UnAlci svelano che qualcuno parte immediatamentedella verità. Cosa succederà? Salvatore Cerruti, UnAl(Raiplay screenshot)Nelle prossime puntate di UnAlcila resa dei conti tra due protagonisti. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Salvatore Cerrutialle prese coi suoi problemi di cuore ma ancora non lo sa. Nelle puntate che stiamo vedendo in questo momento in onda Mariella e Guido sospettano che Bruno Sarti lo tradisca con un infermiere. Tutto è iniziato quando il vigile Del Bue in ospedale ha assistito a una scena ambigua tra ...