Un Posto al Sole, anticipazioni (23-27 maggio 2022): Rossella in crisi

Michele, Rossella, Silvia di Un Posto al Sole

A Un Posto al Sole non è un buon momento per Rossella. Consapevole di questo Silvia deciderà di rimandare la partenza finendo per riavvicinarsi a Michele. Maggiori dettagli nelle nostre anticipazioni (episodi 5951-5955). Un Posto al Sole è in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3.

Un Posto al Sole: anticipazioni da lunedì 23 a venerdì 27 maggio 2022

Silvia decide di rimandare la partenza per stare accanto alla figlia. Angela e Franco chiedono la collaborazione di Bianca per individuare il misterioso autore delle challenge online. Dopo un buffo confronto con Cerruti, Guido e Mariella ...

