Ultim’ora Napoli | tutto fatto il nuovo acquisto | fissate le visite mediche

(Di lunedì 23 maggio 2022) Come riportato da Sky Sport, èdefinito per l’arrivo di Mathías Olivera al. Il difensore ex Getafe arriva per 11 milioni più bonus che arrivano fino a 15 complessivi. Il terzino sinistro ha disputato 54 partite per il Getafe, dotato di grandi capacità di spinta, possiede anche un mancino molto dolce nei cross. Olivera è stato a lungo seguito da Giuntoli che è riuscito a concludere l’affare nelle ultime ore. Mathías OliveraMathías arriva a coprire un ruolo lasciato scoperto dal mancato rinnovo di Ghoulam e dove Mario Rui non dà più molte garanzie. Classe ’97, Olivera ha ancora ampi margini di miglioramento, ma potrà diventare una pedina di estrema importanza per il. L’impatto con il campionato italiano non è mai semplice, specialmente per i difensori. In ogni caso, il laterale ...