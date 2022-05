Ultimo | esce il nuovo singolo “Vieni nel mio cuore”

(Di lunedì 23 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) –mercoledì 25 maggio “nel mio”, ildi, che anticipa il tour negli stadi, in partenza il prossimo 5 giugno dallo Stadio Comunale di Bibione e che proseguirà per 14 date in giro per l'Italia. Reduce dalla collaborazione internazionale con Ed Sheeran, in occasione dell'uscita del suo“2step”, si appresta a partire con il suo tourstadi 2022, per cui sono già stati venduti oltre 550.000 biglietti e che farà di lui l'artista italiano più giovane di sempre a intraprendere una tournèe negli stadi.-foto ufficio stampa– (ITALPRESS).

