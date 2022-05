Ultime Notizie – Zelensky | “Incontro per fine guerra solo con Putin”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 23 maggio 2022) “L’per porreallasaràdirettamente con, perché tutte le decisioni in Russia sono preseda lui”. Lo ha affermato – riferisce l’agenzia Ukrinform – il presidente Volodymyrin videoconferenza alla Casa ucraina di Davos. “Dopo quello che hanno fatto, capisci, non ho grandi desideri per questi incontri, e grandi desideri di incontrare i mediatori, non esistono e non dovrebbero esistere e non esisteranno. Pertanto, in linea di principio, non accetto alcuncon nessuno della Federazione Russa, ad eccezione del presidente della Federazione Russa. Ese la questione sul tavolo è una: ladella. Non c’è nient’altro di cui parlare”, ha detto ...