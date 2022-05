Ultime Notizie – Vicenza | malore in volo | pilota atterra e muore Salvo il passeggero

(Di lunedì 23 maggio 2022) Si è sentito male durante iled è riuscito adre prima di perdere la vita, salvando così ilche era con lui. E’ accaduto questa mattina intorno alle 10.30. L’uomo, residente in Trentino, volava su un biplano storico degli anni Trenta, Tiger Moth. Mentre era in aria ha avvertito une ha effettuato unggio d’emergenza all’aeroporto Romeo Sartori di Asiago nel vicentino. E’to sull’erba e non sulla pista ma il, non ha riportato ferite. Il centro di controllo aveva provato a mettersi in contatto con il, senza successo. Non appena ilha fatto toccare terra al veliè morto. Il personale dell’aeroporto e i vigili del fuoco sono ...

Advertising

sole24ore : ?? Gli #Usa risponderebbero militarmente se la #Cina invadesse #Taiwan: - sole24ore : ?? “La #pace è il nostro obiettivo comune, ma non può essere una pace a ogni costo'. Le parole del premier polacco… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 9.820 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - suitetti : RT @tradori: ??????ULTIME NOTIZIE?????? Davos Intimidazioni verso il giornalista statunitense @JackPosobiec e la sua troupe arrestati dalla po… - unemeritoness2 : RT @tradori: ??????ULTIME NOTIZIE?????? Davos Intimidazioni verso il giornalista statunitense @JackPosobiec e la sua troupe arrestati dalla po… -

Il Sole 24 ORE

E APPROFONDIMENTI SULLA GUERRA IN UCRAINA Lesulla guerra in Ucraina Tony Blair: "La guerra in Ucraina dovrà finire anche senza che Putin ottenga dei vantaggi" L'Ucraina nella ...Mentre arriva la conferma dell'addio di WhatsApp ad alcuni iPhone più datati e non aggiornati alleiterazioni di iOS, dall'ultima beta del servizio di messaggistica arrivano ulteriori novità riguardanti le reazioni ai messaggi. In particolare, si tratta di informazioni più dettagliate per le ... Ucraina ultime notizie. Kiev, altri 48 soldati russi saranno processati l’ex bomber di Parma e Milan va a caccia di una panchina dopo le ultime esperienze in terza serie. “Voglio tornare presto ad allenare”, è questo il messaggio di Alberto Gilardino, presente allo stadio ...(Milan News) La notizia riportata su altri media Zlatan Ibrahimovic ha esultato per lo scudetto vinto entrando in campo con il sigaro: arriva il like di Sven Botman. Sven Botman, obiettivo di mercato ...