Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie | Bassetti | “Non è momento di vaccinare tutti”

"Non possiamo dire alla popolazione 'da domani vi vacciniamo contro il Vaiolo', perché vorrebbe dire che siamo di fronte ad una emergenza. Si può valutare eventualmente una immunizzazione contro il Vaiolo sugli operatori sanitari e su alcune categorie a rischio, se ce ne sono. Ma non è il momento di estendere vaccinazione. Aspettiamo come evolvono i casi e poi si deciderà". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, torna sulla possibilità di riprendere le vaccinazioni anti-Vaiolo, visti i casi anche in Italia di Vaiolo delle scimmie. Mentre l'innalzamento del livello dell'emergenza deciso dall'Oms "è corretto per una sensibilizzazione di tutto il mondo sanitario e medico nel mondo

