Ultime Notizie – Ucraina | “spari contro un impiegato della centrale Zaporizhzhya”

"L'esercito russo ha fatto irruzione nell'appartamento di un impiegato di una delle unità della centrale nucleare di Zaporizhzhya, e ha aperto il fuoco su Serhiy Shchvets senza motivo". Lo riferisce su Telegram il sindaco di Energodar, Dmytro Orlov, aggiungendo che l'uomo "ha riportato numerose ferite gravi e ora i medici stanno cercando di salvargli la vita".

