Ultime Notizie – Ucraina, Russia: “Valutiamo piano di pace Italia” (Di lunedì 23 maggio 2022) La Russia “sta valutando” il piano di pace proposto dall’Italia per trovare un accordo sull’Ucraina. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Andrei Rudenko, citato dalla Tass. Dal canto suo Kiev aveva già fatto sapere che stava studiando il piano messo a punto dall’Italia per mettere fine alla guerra. A dichiararlo il portavoce del ministero degli Esteri di Kiev, Oleh Nikolenko, citato dal Kiev Independent. Mosca ieri aveva fatto sapere di essere “pronta a continuare i negoziati con Kiev, che sono stati fermati su iniziativa della parte Ucraina”. Ad affermarlo l’assistente del presidente della Federazione russa Vladimir Medinsky, che guida la delegazione russa. “Abbiamo compiuto un grande errore nel 2014 e non possiamo ripeterlo oggi”, ha ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 23 maggio 2022) La“sta valutando” ildiproposto dall’per trovare un accordo sull’. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Andrei Rudenko, citato dalla Tass. Dal canto suo Kiev aveva già fatto sapere che stava studiando ilmesso a punto dall’per mettere fine alla guerra. A dichiararlo il portavoce del ministero degli Esteri di Kiev, Oleh Nikolenko, citato dal Kiev Independent. Mosca ieri aveva fatto sapere di essere “pronta a continuare i negoziati con Kiev, che sono stati fermati su iniziativa della parte”. Ad affermarlo l’assistente del presidente della Federazione russa Vladimir Medinsky, che guida la delegazione russa. “Abbiamo compiuto un grande errore nel 2014 e non possiamo ripeterlo oggi”, ha ...

Advertising

sole24ore : ?? “La #pace è il nostro obiettivo comune, ma non può essere una pace a ogni costo'. Le parole del premier polacco… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - junews24com : Mercato Juve: terzini cercasi. Tutti gli obiettivi di Cherubini per rinforzare le fasce - - Elena75000176 : RT @sole24ore: ?? “La #pace è il nostro obiettivo comune, ma non può essere una pace a ogni costo'. Le parole del premier polacco #Morawieck… - VesuvioLive : Alfredo Morvillo, cognato di Falcone: “Sicilia ancora in mano alla mafia. Certe morti sono state inutili” -