Ultime Notizie – Sanzioni Russia | Putin | “Nonostante difficoltà economia resiste”

"L'economia russa sta resistendo all'impatto delle Sanzioni, malgrado tutte le difficoltà", ha affermato Vladimir Putin, incontrando Aleksandr Lukaehsnko a Sochi, citando "tutti i principali indicatori macroeconomici". La situazione richiede un impegno speciale da parte delle autorità russe, ma in generale questi sforzi hanno effetti positivi, ha aggiunto. "La transizione di Mosca verso pagamenti in rubli di alcuni prodotti esportati, a partire dal gas, contribuisce – ha detto ancor Putin – a rafforzare la moneta russa, e questo non avviene a scapito dei nostri partner". "La Russia adempie a tutti i suoi obblighi", ha sottolineato.

