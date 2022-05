Ultime Notizie Roma del 23-05-2022 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 maggio 2022)dailynews radiogiornale lunedì 23 maggio Buongiorno da Francesco Vitale mosche pronta a riprendere i colloqui con chi era ferma il capo negoziatore Russo mi dischi solo l’Ucraina il diritto di decidere il suo futuro dice il presidente polacco Duda dopo le voci in Europa secondo cui dovrebbe cedere ad alcune richieste di Putin e il presidente russo riceve oggi lukashenko escalation militare nel donbass con mosca che lancia l’attacco la regione di lugansk gli Stati Uniti in valuta non l’invio di truppe chiede per l’ambasciata americana la Francia Gela delle skin su l’ingresso nell’Unione Europea ci vorranno quindici vent’anni dice neo ministro per gli affari europei Bon il presidente ucraino sarà oggi a Davos per il World economic forum da guerra ha spinto per la prima volta il numero di persone sfollate in tutto il mondo sopra la soglia dei 100 milioni voltiamo ...