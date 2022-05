Ultime Notizie – Riforma catasto, Ue: “In Italia valori antiquati e troppe tasse sul lavoro” (Di lunedì 23 maggio 2022) In Italia il cuneo fiscale sul lavoro “a tutti i livelli di reddito” rimane “molto elevato”, se paragonato ad altri Stati Ue. “Nello stesso tempo, altre fonti di ricavo, meno dannose alla crescita, sono sottoutilizzate, cosa che lascia spazio alla riduzione della tassazione sul lavoro in modo neutro per il bilancio. I valori catastali che servono da base per calcolare l’imposta sul patrimonio sono largamente antiquati“. Lo sottolinea la Commissione Europea, nelle raccomandazioni specifiche per l’Italia. Il “numero” e “l’ampiezza” delle agevolazioni fiscali, anche per l’Iva, sono “alti”, quindi secondo la Commissione occorrerebbe agire per “ottimizzarle”. Infine, malgrado il gettito “relativamente elevato” delle tasse sull’energia, il modo in cui sono strutturate ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 23 maggio 2022) Inil cuneo fiscale sul“a tutti i livelli di reddito” rimane “molto elevato”, se paragonato ad altri Stati Ue. “Nello stesso tempo, altre fonti di ricavo, meno dannose alla crescita, sono sottoutilizzate, cosa che lascia spazio alla riduzione della tassazione sulin modo neutro per il bilancio. Icatastali che servono da base per calcolare l’imposta sul patrimonio sono largamente“. Lo sottolinea la Commissione Europea, nelle raccomandazioni specifiche per l’. Il “numero” e “l’ampiezza” delle agevolazioni fiscali, anche per l’Iva, sono “alti”, quindi secondo la Commissione occorrerebbe agire per “ottimizzarle”. Infine, malgrado il gettito “relativamente elevato” dellesull’energia, il modo in cui sono strutturate ...

