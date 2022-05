Ultime Notizie – Pnrr, sondaggio Proger: 77% italiani chiede manutenzione infrastrutture (Di lunedì 23 maggio 2022) Quasi otto italiani su 10 sostengono la necessità che parte di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza vadano alla manutenzione delle infrastrutture esistenti. E’ il dato che emerge dall’Osservatorio mensile Proger Index Research che sonda l’opinione pubblica sui maggiori temi di attualità. Dati alla mano, complessivamente per il 77% degli italiani è necessario investire per assicurare le migliori manutenzioni alle infrastrutture esistenti prima di crearne di nuove. In testa alle priorità delle manutenzioni da garantire gli edifici pubblici, le strade ed i ponti, a seguire acquedotti, gallerie e viadotti. “Emerge un forte senso della realtà da questa indagine”, commenta Marco Lombardi, ceo di Proger spa, la società di engineering e management che attraverso ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 23 maggio 2022) Quasi ottosu 10 sostengono la necessità che parte di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza vadano alladelleesistenti. E’ il dato che emerge dall’Osservatorio mensileIndex Research che sonda l’opinione pubblica sui maggiori temi di attualità. Dati alla mano, complessivamente per il 77% degliè necessario investire per assicurare le migliori manutenzioni alleesistenti prima di crearne di nuove. In testa alle priorità delle manutenzioni da garantire gli edifici pubblici, le strade ed i ponti, a seguire acquedotti, gallerie e viadotti. “Emerge un forte senso della realtà da questa indagine”, commenta Marco Lombardi, ceo dispa, la società di engineering e management che attraverso ...

