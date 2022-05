Ultime Notizie – Forza Italia, Tajani: “Nessun Vietnam nel partito, non vedo fuoriuscite” (Di lunedì 23 maggio 2022) “Nessun Vietnam, Nessun caos in Forza Italia“. Lo dice Antonio Tajani, ospite di AdnKronos Live, rispondendo a una domanda sui dissidi nel partito azzurro. “Possibile fuoriuscite per Brunetta e Gelmini? No, anzi, io vedo ingressi verso di noi, come Acunzo che ha partecipato a Napoli ai nostri lavori”. “Ci sono – sottolinea il coordinatore azzurro – malelingue che vorrebbero vederci scomparire dal panorama politico”. “Abbiamo qualcuno in lista di entrata, c’è grande voglia di venire in Fi, ci sono altri due o tre parlamentari che vogliono aderire a Forza Italia – annuncia – La realtà è diversa da quella che alcuni giornali di sinistra vogliono vedere”. Sui rapporti nel centrodestra, con gli alleati, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 23 maggio 2022) “caos in“. Lo dice Antonio, ospite di AdnKronos Live, rispondendo a una domanda sui dissidi nelazzurro. “Possibileper Brunetta e Gelmini? No, anzi, ioingressi verso di noi, come Acunzo che ha partecipato a Napoli ai nostri lavori”. “Ci sono – sottolinea il coordinatore azzurro – malelingue che vorrebbero vederci scomparire dal panorama politico”. “Abbiamo qualcuno in lista di entrata, c’è grande voglia di venire in Fi, ci sono altri due o tre parlamentari che vogliono aderire a– annuncia – La realtà è diversa da quella che alcuni giornali di sinistra vogliono vedere”. Sui rapporti nel centrodestra, con gli alleati, ...

