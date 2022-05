Ultime Notizie – Calciatore Avellino denudato dopo sconfitta | 3 ultras arrestati

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 23 maggio 2022)lanei playoff di Serie C con il Foggia hanno costretto undell’a spogliarsi e a consegnare loro la tuta ufficiale, in quanto ritenuto “indegno” di indossare materiale del club. Per questo motivo un 22enne e due 30enni, tutti appartenenti alla tifoseria organizzata dell’e già destinatari in passato di Daspo (uno tuttora in atto), sono stati posti agli arresti domiciliari dagli agenti della Digos in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale irpino. I tre sono indagati del delitto di rapina aggravata, in concorso con una donna allo stato non identificata. I fatti risalgono alla sera del 4 maggio scorso, quando allo stadio Partenio Lombardi disi è svolto l’incontro di calcio trae Foggia, ...