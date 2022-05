Ultime Notizie – Balneari, Meloni: “Draghi difenda interessi Italia” (Di lunedì 23 maggio 2022) “Ci vuole un governo che abbia voglia di difendere gli interessi Italiani. Se Mario Draghi recupera l’autorevolezza, la spolvera e la porta in Europa per porre un paio di questioni ci aiuta, perché non abbiamo visto grandi cambi di passo”. Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, durante un comizio a Frosinone, a proposito della questione delle concessioni Balneari. “A me non torna perché il governo non faccia come sta facendo la Spagna o il Portogallo, che hanno prorogato le concessioni. Imporre a noi di mettere all’asta gli stabilimenti quando la Spagna e il Portogallo, che sono i nostri diretti competitori, prorogano le loro concessioni in Italia è incostituzionale” dice Meloni. “La Costituzione Italiana dice, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 23 maggio 2022) “Ci vuole un governo che abbia voglia di difendere glini. Se Mariorecupera l’autorevolezza, la spolvera e la porta in Europa per porre un paio di questioni ci aiuta, perché non abbiamo visto grandi cambi di passo”. Così Giorgia, presidente di Fratelli d’, durante un comizio a Frosinone, a proposito della questione delle concessioni. “A me non torna perché il governo non faccia come sta facendo la Spagna o il Portogallo, che hanno prorogato le concessioni. Imporre a noi di mettere all’asta gli stabilimenti quando la Spagna e il Portogallo, che sono i nostri diretti competitori, prorogano le loro concessioni inè incostituzionale” dice. “La Costituzionena dice, ...

