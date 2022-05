Ultime Notizie – Allarme carenza medici, -40mila in Ssn entro 2024 (Di lunedì 23 maggio 2022) “Tra pensionamenti e licenziamenti sono previsti 40mila medici in meno nel Servizio sanitario nazionale (Ssn) entro il 2024“. E’ l’Allarme lanciato dal sindacato dei medici dirigenti del Ssn, Anaao-Assomed, in una nota. Per quanto riguarda i pensionamenti, “nel triennio 2019-2021 sono andati in pensione circa 4mila medici specialisti ogni anno per un totale di 12mila camici bianchi. Nel triennio 2022-2024 andranno in pensione circa 10mila medici specialisti. Quindi in 6 anni il Ssn perderà 22mila medici specialisti ospedalieri per pensionamenti”, sottolinea l’Anaao. Per quanto riguarda i licenziamenti, “a impoverire le corsie si aggiunge il fenomeno della fuga dagli ospedali”, avverte il sindacato che citando un suo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 23 maggio 2022) “Tra pensionamenti e licenziamenti sono previstiin meno nel Servizio sanitario nazionale (Ssn)il“. E’ l’lanciato dal sindacato deidirigenti del Ssn, Anaao-Assomed, in una nota. Per quanto riguarda i pensionamenti, “nel triennio 2019-2021 sono andati in pensione circa 4milaspecialisti ogni anno per un totale di 12mila camici bianchi. Nel triennio 2022-andranno in pensione circa 10milaspecialisti. Quindi in 6 anni il Ssn perderà 22milaspecialisti ospedalieri per pensionamenti”, sottolinea l’Anaao. Per quanto riguarda i licenziamenti, “a impoverire le corsie si aggiunge il fenomeno della fuga dagli ospedali”, avverte il sindacato che citando un suo ...

Advertising

sole24ore : ?? Gli #Usa risponderebbero militarmente se la #Cina invadesse #Taiwan: - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 9.820 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - sole24ore : ?? #Ucraina, #Pentagono valuta invio truppe ad ambasciata Usa a Kiev - junews24com : Pogba Juve ma non solo: altro contatto in programma con l'agente. Ultime - - News24_it : Covid, le ultime notizie di oggi dall’Italia e dal mondo | In una settimana crollo dei casi, -35%. Morti... - Corri… -