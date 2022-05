Ue: nuovo stop al patto di stabilità nel 2023. Ma Dombrovskis avverte: “Non è bomba liberi tutti” (Di lunedì 23 maggio 2022) BRUXELLES - La buona notizie è che la Commissione europea ritiene giustificato un nuovo stop del patto di stabilità e crescita per tutto il 2023. Ma poi c'è il risvolto responsabile: "Non si tratta di bomba liberi tutti". Lo ha spiegato il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis nella conferenza stampa sul pacchetto di primavera. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 23 maggio 2022) BRUXELLES - La buona notizie è che la Commissione europea ritiene giustificato undeldie crescita per tutto il. Ma poi c'è il risvolto responsabile: "Non si tratta di". Lo ha spiegato il vicepresidente della Commissione Ue Valdisnella conferenza stampa sul pacchetto di primavera. L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : La Commissione Ue ritiene giustificato un nuovo stop del Patto di Stabilità e crescita per tutto il 2023. Si legge… - Agenzia_Ansa : 'Siamo lontani dalla normalità economica' e 'non stiamo proponendo un ritorno a una spesa illimitata'. Lo ha detto… - FirenzePost : Ue: nuovo stop al patto di stabilità nel 2023. Ma Dombrovskis avverte: “Non è bomba liberi tutti” - BoddiPatrizia : RT @Agenzia_Ansa: La Commissione Ue ritiene giustificato un nuovo stop del Patto di Stabilità e crescita per tutto il 2023. Si legge nelle… - fmarengo5912 : RT @Agenzia_Ansa: La Commissione Ue ritiene giustificato un nuovo stop del Patto di Stabilità e crescita per tutto il 2023. Si legge nelle… -