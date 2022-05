Ue, Fitto: Mezzogiorno depredato ancora. Dopo proclami e trionfalismi, il governo taglia le risorse al Sud (Di lunedì 23 maggio 2022) La denuncia di Fitto arriva chiara e forte in una nota: «Dopo i proclami, il nuovo corso per il Mezzogiorno e delle relative politiche è il taglio delle risorse. Il nuovo Dl Aiuti approvato dal Cdm il 5 maggio e pubblicato solo ieri in Gazzetta, prevede, all’art. 57 comma 4 lettera f, un taglio delle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 di 6 miliardi». È un’amara constatazione quella che il copresidente del gruppo Ecr-FdI al Parlamento europeo, Raffaele Fitto, mette nero su bianco in una nota su una sforbiciata che non può che continuare ad aumentare l’atavico divario tra Nord e Sud. E tra le stesse regioni meridionali… Fitto, la denuncia: il Mezzogiorno depredato di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 23 maggio 2022) La denuncia diarriva chiara e forte in una nota: «, il nuovo corso per ile delle relative politiche è il taglio delle. Il nuovo Dl Aiuti approvato dal Cdm il 5 maggio e pubblicato solo ieri in Gazzetta, prevede, all’art. 57 comma 4 lettera f, un taglio delledel Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 di 6 miliardi». È un’amara constatazione quella che il copresidente del gruppo Ecr-FdI al Parlamento europeo, Raffaele, mette nero su bianco in una nota su una sforbiciata che non può che continuare ad aumentare l’atavico divario tra Nord e Sud. E tra le stesse regioni meridionali…, la denuncia: ildi ...

