Udinese, niente rinnovo per Cioffi: nuova squadra in Serie A! (Di lunedì 23 maggio 2022) L’Udinese, ha terminato la stagione al 12esimo posto dopo l’esonero di Luca Gotti, in mezzo alle polemiche dei sostenitori bianconeri, che apprezzavano il tecnico veneto. Al suo posto è subentrato Gabriele Cioffi, che è riuscito a far girare bene la squadra sin da subito. L’allenatore fiorentino, però, non rinnoverà con l’Udinese. Cioffi Udinese Verona Con un tweet, Nicolò Schira annuncia che l’Hellas Verona si è fatto avanti per Cioffi. Sarebbe pronto, infatti, un contratto biennale per il tecnico ormai ex Udinese, che andrà a sostituire Igor Tudor a Verona. Cioffi, ha collezionato con l’Udinese: 9 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. La media dei punti per partita è 1,42, contando anche la Coppa ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 23 maggio 2022) L’, ha terminato la stagione al 12esimo posto dopo l’esonero di Luca Gotti, in mezzo alle polemiche dei sostenitori bianconeri, che apprezzavano il tecnico veneto. Al suo posto è subentrato Gabriele, che è riuscito a far girare bene lasin da subito. L’allenatore fiorentino, però, non rinnoverà con l’Verona Con un tweet, Nicolò Schira annuncia che l’Hellas Verona si è fatto avanti per. Sarebbe pronto, infatti, un contratto biennale per il tecnico ormai ex, che andrà a sostituire Igor Tudor a Verona., ha collezionato con l’: 9 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. La media dei punti per partita è 1,42, contando anche la Coppa ...

