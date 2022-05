Udinese Cioffi | addio vicino | sullo sfondo c’è il Verona Le ultime

(Di lunedì 23 maggio 2022)al passo d’con i bianconeri: dopo i vari tentativi di prolungamento le strade potrebbero separarsi Le strade di Gabrielee l’potrebbero separarsi in estate. Nonostante Pozzo abbia più volte tentato di far firmare il prolungamento di contratto all’allenatore, ma con tentativi vani, sembra giunta al capolinea l’avventura dici sarebbe ilper l’allenatore bianconero chiamato a sostituire il partente Tudor, indicato nellesettimane in pole per l’Atalanta. Lo riporta SportItalia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

SALERNO " La Salernitana subisce una pesante sconfitta per 0 - 4 in casa per mano dell', ma sfrutta il clamoroso pareggio del Cagliari a Venezia per festeggiare una salvezza che a ...di...Nicola(3 - 5 - 2): Padelli; Rodrigo Becão (87' Benkovic), Nuytinck, Perez; N. Molina, ...Ammoniti : Belec, Pereyra * Belec para un rigore a Pereyra VENEZIA - CAGLIARI 0 - 0 ( ...“Da professionisti dobbiamo avere un’etica, e la si dimostra in campo”. Queste le parole di Gabriele Cioffi in conferenza stampa dopo la vittoria per 4-0 contro la Salernitana. Per lui, “il rispetto ...Le parole per i suoi giocatori sono spese con parsimonia, ma piene di ammirazione: “Dobbiamo dire bravi ai ragazzi, abbiamo raggiunto record di punti (47, ndr) dalla stagione ‘12/’13. A chi chiede un ...