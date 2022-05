Udinese, Cioffi: “Abbiamo dimostrato di essere dei professionisti” (Di lunedì 23 maggio 2022) Udinese, Cioffi- Cioffi l’allenatore della squadra Udinese ha rilasciato delle dichiarazioni importanti in Conferenza Stampa dopo la grande vittoria di Salerno. LE SUE PAROLE “Da professionisti dobbiamo avere un’etica, e la si dimostra in campo. Il rispetto della mentalità sportiva e per noi stessi è la base. Dobbiamo dire bravi ai ragazzi, Abbiamo raggiunto il record di punti (47, ndr) dalla stagione ‘12/’13. Quello che Abbiamo fatto è quello che dovevamo fare. Loro hanno reso fiera una città intera e tutto il Friuli”. Che voto dà alla stagione? “Voti ai ragazzi 10, tutto il resto 6 perché c’è sempre da migliorare”. Com’è stato l’impatto con la Serie A? “Il calcio è tutto uguale, cambia la qualità ma di base alleni sempre persone. Credo che il nostro più grande ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 23 maggio 2022)l’allenatore della squadraha rilasciato delle dichiarazioni importanti in Conferenza Stampa dopo la grande vittoria di Salerno. LE SUE PAROLE “Dadobbiamo avere un’etica, e la si dimostra in campo. Il rispetto della mentalità sportiva e per noi stessi è la base. Dobbiamo dire bravi ai ragazzi,raggiunto il record di punti (47, ndr) dalla stagione ‘12/’13. Quello chefatto è quello che dovevamo fare. Loro hanno reso fiera una città intera e tutto il Friuli”. Che voto dà alla stagione? “Voti ai ragazzi 10, tutto il resto 6 perché c’è sempre da migliorare”. Com’è stato l’impatto con la Serie A? “Il calcio è tutto uguale, cambia la qualità ma di base alleni sempre persone. Credo che il nostro più grande ...

