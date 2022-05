Ucraina | Zelensky | “Fino a 100 morti al giorno su fronte est”

(Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Ognidai 50 ai 100 ucraini muoiono sulla linea delnell’est dell’a causa dell’invasione russa del Paese. Lo ha detto nelle scorse ore Volodymyr, in dichiarazioni riportate stamani dai media britannici. Le parole del presidente ucraino sembrano indicare i caduti tra i militari. Le persone uccise, ha detto, stavano difendendo l’sul “più difficile”. I combattimenti più pesanti si concentrano intorno a Severodonetsk e Lysychansk, nella regione di Luhansk. Ieriha definito “la situazione nel Donbass è estremamente difficile”, poiché la Russia ha intensificato gli attacchi a Sloviansk e Severodonetsk negli ultimi giorni. “Le forze armate ucraine stanno frenando questa offensiva. Ogni ...

Advertising

GiovaQuez : Zelensky: 'Ci sono 22 milioni di tonnellate di grano bloccate, i russi lo rubano e lo portano da qualche altra part… - MediasetTgcom24 : Zelensky: la Russia blocca 22 mln di tonnellate di grano, dateci le armi #ucraina #russia #azovstal #mariupol… - FerdiGiugliano : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi ????, ha avuto una conversazione telefonica con Il presidente dell'Ucraina… - Luxgraph : Donbass, l’avanzata russa e la paura di Zelensky: «Perdiamo 100 soldati al giorno» #corriere #news #2022 #italy… - Zara_Maruska : RT @SicilianoSum: I genitori #Zelensky hanno ricevuto la cittadinanza israeliana, sono partiti per Israele e lì hanno comprato una casa di… -

...morti ogni giorno sul fronte est " Ogni giorno dai 50 ai 100 ucraini muoiono sulla linea del fronte nell'est dell'a causa dell'invasione russa del Paese. Lo ha detto Volodymyr, in ...... i video incastrano i russi per i massacri di Bucha Berlusconi dà una mano all'amico Putin: "Convincere Kiev ad ascoltare" Il commento Putin il lupo e i porcellini di Furio Colombo L'analisi, ...(Adnkronos) – Ogni giorno dai 50 ai 100 ucraini muoiono sulla linea del fronte nell’est dell’Ucraina a causa dell’invasione russa del Paese. Lo ha detto nelle scorse ore Volodymyr Zelensky, in ...La direttrice operativa del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, ha parlato delle difficoltà che l'economia globale affronta ...