Ucraina ultime notizie. Ergastolo al primo soldato russo accusato di crimini di guerra (Di lunedì 23 maggio 2022) Il governatore dell'autoproclamata repubblica filorussa ha fatto sapere che tutti i prigionieri ucraini che si sono arresi ad Azovstal sono detenuti nel territorio della Repubblica popolare di Donetsk e dovranno essere processati. La Russia sostiene che sta esaminando il piano italiano per l'Ucraina, mentre da Davos Zelensky chiede sanzioni massime contro Putin. Il governatore regionale di Lugansk del Donbass riferisce che a Severodonetsk i russi stanno facendo terra bruciata, distruggendo deliberatamente la città.

