Ucraina, Salvini: “Lega fuori dal governo con l’invio di nuove armi? Conto che non sarà necessario, lavoro per la pace” (Di lunedì 23 maggio 2022) “pace in Ucraina e pace fiscale”, è questo lo slogan con cui il leader della Lega, Matteo Salvini, arriva a Genova a margine dell’evento nazionale sulle infrastrutture: “pace tra Ucraina e Russia significa salvare posti di lavoro in Italia, prima si fermano le armi tra Ucraina e Russia e prima si torna a ragionare”. Eppure, quando dalle dichiarazioni si passa alla condotta parlamentare, la Lega resta allineata al governo: “Conto che non sia più necessario inviare altre armi e lavoro per la pace”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) “infiscale”, è questo lo slogan con cui il leader della, Matteo, arriva a Genova a margine dell’evento nazionale sulle infrastrutture: “trae Russia significa salvare posti diin Italia, prima si fermano letrae Russia e prima si torna a ragionare”. Eppure, quando dalle dichiarazioni si passa alla condotta parlamentare, laresta allineata al: “che non sia piùinviare altreper la”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tommasolabate : Guido Crosetto, Salvini e la “differenza” tra quando ti entra un ladro in casa e quando in casa, invece, ti entra u… - rulajebreal : Mentre il popolo ucraino viene sterminato—ad oggi siamo a 20mila vittime solo a Mariupol. Berlusconi dichiara che “… - AlessiaMorani : Quindi se un ladro ti entra in casa secondo #Salvini gli puoi sparare perché la difesa è sempre legittima ma se Put… - fattoquotidiano : Ucraina, Salvini: “Lega fuori dal governo con l’invio di nuove armi? Conto che non sarà necessario, lavoro per la p… - M_J_Motta : RT @Frances59546252: Dichiarazione indecente quella di Conte e Salvini:'l'invio di armi all'Ucraina per difendersi dall'aggressore russo al… -