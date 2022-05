Ucraina, Russia: “Valutiamo piano di pace Italia” (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – La Russia “sta valutando” il piano di pace proposto dall’Italia per trovare un accordo sull’Ucraina. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Andrei Rudenko, citato dalla Tass. Dal canto suo Kiev aveva già fatto sapere che stava studiando il piano messo a punto dall’Italia per mettere fine alla guerra. A dichiararlo il portavoce del ministero degli Esteri di Kiev, Oleh Nikolenko, citato dal Kiev Independent. Mosca ieri aveva fatto sapere di essere “pronta a continuare i negoziati con Kiev, che sono stati fermati su iniziativa della parte Ucraina”. Ad affermarlo l’assistente del presidente della Federazione russa Vladimir Medinsky, che guida la delegazione russa. “Abbiamo compiuto un grande errore nel 2014 e non possiamo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – La“sta valutando” ildiproposto dall’per trovare un accordo sull’. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Andrei Rudenko, citato dalla Tass. Dal canto suo Kiev aveva già fatto sapere che stava studiando ilmesso a punto dall’per mettere fine alla guerra. A dichiararlo il portavoce del ministero degli Esteri di Kiev, Oleh Nikolenko, citato dal Kiev Independent. Mosca ieri aveva fatto sapere di essere “pronta a continuare i negoziati con Kiev, che sono stati fermati su iniziativa della parte”. Ad affermarlo l’assistente del presidente della Federazione russa Vladimir Medinsky, che guida la delegazione russa. “Abbiamo compiuto un grande errore nel 2014 e non possiamo ...

Advertising

GiovaQuez : Mettendo insieme le dichiarazioni di Yulia e Fazolo esce fuori che questa guerra è stata iniziata dall'Ucraina e vi… - MediasetTgcom24 : Zelensky: la Russia blocca 22 mln di tonnellate di grano, dateci le armi #ucraina #russia #azovstal #mariupol… - _arianna : La scrittrice premio Nobel Svetlana Aleksievic: “La Russia sta facendo quello che i nazisti facevano sul suo territ… - LorisGary3 : RT @2021Reinvictus: La propaganda ruSSa ci racconterà come l'obiettivo di Mosca non sia mai stato l'occupazione dell'intera #Ucraina ma sol… - VirtualRaven : RT @lanf64: La #Lituania interrompe acquisto di #gas e #petrolio dalla #Russia per dimostrare 'solidarietà' all'#Ucraina e per tagliare i f… -