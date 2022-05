Ucraina, Mosca: «Valutiamo il piano di pace dell’Italia». Prigionieri Azovstal a processo (Di lunedì 23 maggio 2022) È stato condannato all’ergastolo il sergente Vadim Shishimarin, il primo soldato russo processato per crimini di guerra in Ucraina. Il governatore dell’autoproclamata repubblica filorussa ha fatto sapere che tutti i Prigionieri ucraini che si sono arresi ad Azovstal sono detenuti nel territorio della Repubblica popolare di Donetsk e dovranno essere processati. La Russia sostiene che sta esaminando il piano italiano per l’Ucraina, mentre da Davos Zelensky chiede sanzioni massime contro Putin. Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 23 maggio 2022) È stato condannato all’ergastolo il sergente Vadim Shishimarin, il primo soldato russo processato per crimini di guerra in. Il governatore dell’autoproclamata repubblica filorussa ha fatto sapere che tutti iucraini che si sono arresi adsono detenuti nel territorio della Repubblica popolare di Donetsk e dovranno essere processati. La Russia sostiene che sta esaminando ilitaliano per l’, mentre da Davos Zelensky chiede sanzioni massime contro Putin.

