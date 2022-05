**Ucraina: Meloni, 'se Conte non vuole escalation ritiri Di Maio da Governo'** (Di lunedì 23 maggio 2022) Frosinone, 23 mag. (Adnkronos) - "Giuseppe Conte sulla guerra mi sta facendo impazzire: dice 'la nostra posizione contro l'escalation militare fa paura a molti'. Ma hai il ministro degli Esteri al Governo, l'escalation militare la sta facendo Di Maio, se non se non sei d'accordo ritira il ministro degli Esteri e passa all'opposizione, assumiti le responsabilità delle tue scelte, delle tue posizioni, come abbiamo sempre fatto noi". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, durante un comizio a Frosinone. Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022) Frosinone, 23 mag. (Adnkronos) - "Giuseppesulla guerra mi sta facendo impazzire: dice 'la nostra posizione contro l'militare fa paura a molti'. Ma hai il ministro degli Esteri al, l'militare la sta facendo Di, se non se non sei d'accordo ritira il ministro degli Esteri e passa all'opposizione, assumiti le responsabilità delle tue scelte, delle tue posizioni, come abbiamo sempre fatto noi". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, durante un comizio a Frosinone.

