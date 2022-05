Advertising

Il francobollo che celebra la risposta del soldato alla Moskva Kiev, 23 maggio 2022 - Inè un mito, ed ora è statodai russi : è il soldato che ha mandato a quel paese l'incrociatore da guerra Moskva , che intimava la resa allo sparuto gruppo di sodati ucraini, di guardia ...... nella cui area Mosca ha mantenuto solo posizioni difensive, hatruppe che ora sono state ... La conquista della regione di Kherson, l'unica Oblast dell'del tutto in mano ai russi, ha ... Ucraina, liberato dai russi il soldato che mandò a quel paese la Moskva La sua identità tenuta segreta perché era in mano a Mosca, anche il marine premiato per la famosa frase era una mossa ideata per ingannare i russi. File per giorni per avere il suo francobollo ...Il soldato ucraino diventato simbolo della resistenza per aver mandato a quel paese la nave da guerra russa Moskva che aveva attaccato l'isola dei Serpenti il primo giorno dell'invasione dell'Ucraina ...