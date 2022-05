Ucraina | la cronologia dell' 89mo giorno di guerra

(Di lunedì 23 maggio 2022) C'è ancora stallo sullo scambio dei prigionieri e sembra sfumato il cambio con l'oligarca ucraino filorusso. Il diplomatico russo dimessosi: in vita mia non mi sono vergognato ...

C'è ancora stallo sullo scambio dei prigionieri e sembra sfumato il cambio con l'oligarca ucraino filorusso. Il diplomatico russo dimessosi: in vita mia non mi sono vergognato

C'è ancora stallo sullo scambio dei prigionieri e sembra sfumato il cambio con l'oligarca ucraino filorusso. Il diplomatico russo dimessosi: in vita mia non mi sono vergognato ...Macron: ci vorranno 10, 15 anni perché l'entri in ... Ucraina, la cronologia dell'88 giorno di guerra A Kharkiv la guerra è tornata pesante, ma ora la gente che era tornata, non vuole scappare. Nessuna novità legata ai negoziati. Duda, presidente polacco in Ucraina. Kiev prolunga di altri tre mesi la ...Grave accusa per 6 paesi, sospettati di una combine nelle votazioni di Eurovision 2022. Le nazioni coinvolte minacciano di lasciare ESC.