Ucraina | il governatore di Donetsk | ' Il gas scarseggia | i russi controllano le forniture'

Advertising

lc71488535 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | La cronaca della giornata. A Severodonetsk, nella regione di Lugansk del Donbass, i russi stanno facendo 'terra… - GraziellaChiaro : RT @DmitryEvic: A LONDRA SONO NEL PANICO PER GLI SCENARI HORROR SULL’ECONOMIA: LA RECESSIONE È IN ARRIVO, E L’INFLAZIONE SCHIZZERÀ AL 10%.… - BreakingItalyNe : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | La cronaca della giornata. A Severodonetsk, nella regione di Lugansk del Donbass, i russi stanno facendo 'terra… - SciutoTino : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | La cronaca della giornata. A Severodonetsk, nella regione di Lugansk del Donbass, i russi stanno facendo 'terra… - beniaminonatale : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | La cronaca della giornata. A Severodonetsk, nella regione di Lugansk del Donbass, i russi stanno facendo 'terra… -

La regione di Donetsk è uno dei nodi principali della guerra in, un punto strategico che da anni è al centro del conflitto tra Kiev e Mosca. IlPaulo Kyrylenko ha lanciato un allarme sulla fornitura di gas, interrotta e tenuta sotto controllo ...Severodonetsk è la nuova frontiera della guerra in, le forze russe si stanno concentrando sempre più nel settore est del paese, soprattutto ... ha denunciato ilregionale Serhiy ...Lo denuncia il governatore regionale Sergei Gaidai affermando che Mosca ... e persino le truppe appena mobilitate dalla Siberia per concentrarsi nell'est dell'Ucraina. Gaidai ha avvertito che le forze ...Buttrio e Cargnacco «realtà industriali d’eccellenza che ci invidiano in molti Paesi stranieri». Sul caro energia «abbiamo messo in campo ipotesi che ci rendano più indipendenti dall’Est» ...