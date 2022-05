Ucraina, gli Stati Uniti valutano l’invio di truppe per proteggere l’ambasciata a Kiev (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Pentagono e il Dipartimento di Stato stanno valutando l’invio di forze speciali a Kiev in Ucraina per proteggere i diplomatici statunitensi presso l’ambasciata. È quanto si legge su Washington Post che conferma quanto già anticipato dal Wall Street Journal. Ucraina, il Pentagono: «Non è stata presa alcuna decisione» L’addetto stampa del Pentagono, John Kirby, ha dichiarato che «stiamo esaminando le condizioni di sicurezza» della sede diplomatica in Ucraina «ma non è stata presa nessuna decisione». Kirby ha detto che ci sono state discussioni preliminari, ma che «non sono state discusse proposte specifiche – a livelli alti del dipartimento – sul ritorno di membri dell’esercito americano in Ucraina per questo o per qualsiasi altro scopo». LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Pentagono e il Dipartimento di Stato stanno valutandodi forze speciali ainperi diplomatici statunitensi presso. È quanto si legge su Washington Post che conferma quanto già anticipato dal Wall Street Journal., il Pentagono: «Non è stata presa alcuna decisione» L’addetto stampa del Pentagono, John Kirby, ha dichiarato che «stiamo esaminando le condizioni di sicurezza» della sede diplomatica in«ma non è stata presa nessuna decisione». Kirby ha detto che ci sono state discussioni preliminari, ma che «non sono state discusse proposte specifiche – a livelli alti del dipartimento – sul ritorno di membri dell’esercito americano inper questo o per qualsiasi altro scopo». LEGGI ...

Advertising

GiovaQuez : Orsini: 'Ho documentato scientificamente che la Turchia, con l'Iran, sono stati gli Stati che più si sono scontrati… - TizianaFerrario : il piano di pace italiano pare non abbia scatenato entusiasmi tra gli ucraini.Inondati di armi,con #USA e #Europa a… - chetempochefa : 'Per gli Ucraini è molto importante questo scambio di 'prigionieri', perchè Mariupol ormai è diventata una città ma… - Mulher_Noticia : RT @ilfoglio_it: ??Il Pentagono valuta l'invio di truppe all'ambasciata a Kyiv. L'Onu dice che gli sfollati hanno superato quota 100 milioni… - mistergarats : @agorarai Corretto il blocco del grano, gli alleati Usa, UK, Russia ed Ucraina faranno melina in attesa dell'avvio… -