Ucraina, forze Usa a protezione dell'ambasciata di Kiev? Il Pentagono valuta la possibilità (Di lunedì 23 maggio 2022) Gli Stati Uniti potrebbero inviare delle forze speciali per proteggere l'ambasciata Usa a Kiev, è una possibilità al vaglio del Pentagono e del dipartimento di Stato. A confermarlo, il portavoce del ... Leggi su globalist (Di lunedì 23 maggio 2022) Gli Stati Uniti potrebbero inviarespeciali per proteggere l'Usa a, è unaal vaglio dele del dipartimento di Stato. A confermarlo, il portavoce del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il Pentagono e il dipartimento di Stato americano stanno valutando la possibilità di inviare forze specia… - amnestyitalia : Le forze russe dovranno rispondere alla giustizia per una serie di #criminidiguerra commessi nella regione a nord-o… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Mariupol: forze armate annunciano evacuazione completa dell'acciaieria Azovstal #mariupol… - SkyTG24 : Guerra in #Ucraina, #Usa valutano invio di forze speciali a Kiev per difendere l'ambasciata - AndreaDePoliAS : RT @agambella: #Ucraina Combattimenti in strada a Severodonetsk con le forze armate russe che riprendono l'assalto alla città da più direzi… -