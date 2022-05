Ucraina, ergastolo per il primo soldato russo: Vadym Shishimarin ha commesso crimini di guerra (Di lunedì 23 maggio 2022) Vadym Shishimarin, il giovane soldato russo di 21 anni, è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra dal tribunale di Kiev. Il militare, durante la sua udienza, aveva ammesso di aver ucciso ... Leggi su globalist (Di lunedì 23 maggio 2022), il giovanedi 21 anni, è stato condannato all'perdidal tribunale di Kiev. Il militare, durante la sua udienza, aveva ammesso di aver ucciso ...

