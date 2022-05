Ucraina, ergastolo al soldato russo accusato di crimini di guerra (Di lunedì 23 maggio 2022) Per il tribunale di Kiev, che ha respinto le argomentazioni della difesa, l'omicidio era premeditato. Shishimarin si era dichiarato colpevole già nelle prime fasi del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 23 maggio 2022) Per il tribunale di Kiev, che ha respinto le argomentazioni della difesa, l'omicidio era premeditato. Shishimarin si era dichiarato colpevole già nelle prime fasi del ...

