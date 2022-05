Ucraina, ecco perché Zelensky non cede territori: il futuro della sua leadership impatta sui negoziati e sulla possibilità di un accordo (Di lunedì 23 maggio 2022) Il fatto è che per Zelensky non c’è solo Putin, e non ci sono solo amici. Anche il presidente che gode del più alto consenso al mondo nel proprio paese deve far i conti con la politica interna che ne condiziona le scelte, a partire dal negoziato per un rapido “cessate il fuoco”. Solo cogliendo questo aspetto, finora molto trascurato, si comprendono meglio certe sue uscite sembrate irragionevoli o eccessive, su tutte l’assoluta indisponibilità a cedere territori in cambio della pace, che è poi la risposta che ha dato al piano di pace proposto dall’Italia: “Bene, grazie, ma l’integrità territoriale non si tocca”. Ora, su questo punto si sono esercitate pressioni internazionali poderose, a partire dagli Stati Uniti e da alcuni leader europei certi che l’Ucraina possa vincere (o la Russia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Il fatto è che pernon c’è solo Putin, e non ci sono solo amici. Anche il presidente che gode del più alto consenso al mondo nel proprio paese deve far i conti con la politica interna che ne condiziona le scelte, a partire dal negoziato per un rapido “cessate il fuoco”. Solo cogliendo questo aspetto, finora molto trascurato, si comprendono meglio certe sue uscite sembrate irragionevoli o eccessive, su tutte l’assoluta indisponibilità arein cambiopace, che è poi la risposta che ha dato al piano di pace proposto dall’Italia: “Bene, grazie, ma l’integritàale non si tocca”. Ora, su questo punto si sono esercitate pressioni internazionali poderose, a partire dagli Stati Uniti e da alcuni leader europei certi che l’possa vincere (o la Russia ...

