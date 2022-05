Ucraina | diplomatico russo all' Onu si dimette | Mi vergogno del mio Paese

Advertising

La condanna di Boris Bondarev: 'Questa guerra non è solo un crimine contro il popolo ucraino, ma anche il crimine più grave contro i ...... Boris Bondarev, si dimesso dal suo incarico per denunciare l'invasione dell'. Lo afferma l'ONG UN Watch, che ha pubblicato la lettera di congedo del. Non mi sono mai vergognato ...... diventare diplomatico e sono diplomatico da vent’anni (Open) Tenevo la mia pistola stretta e per la prima settimana sono stato in uno stato di scossa di assestamento. “Ci hanno tolto i telefoni ...Bondarev non è il primo funzionario ad essersi dimesso per la guerra in Ucraina. E per ottenere questo risultato “sono disposti a sacrificare tutte le vite necessarie e migliaia di ucraini e russi son ...