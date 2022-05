Ucraina | crimini guerra | “Inchieste su 13mila soldati Russia”

(Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Saranno processati perdiinaltri 48russi catturati dalle forze di Kiev, ha reso noto la procuratrice generale, Iryna Venediktova precisando che, ad oggi, sono state apertenei confronti di quasidi Mosca. Il primo processo a carico di Vadim Shishimarin si è concluso con una condanna all’ergastolo per l’uccisione di un civile disarmato di 62 anni. Shishimarin, 21 anni, si è dichiarato colpevole dell’uccisione di Oleksandr Shelipov, colpito alla testa nel villaggio di Chupakhivka nella regione di Sumy lo scorso 28 febbraio. Nel corso del processo che si è svolto nel tribunale distrettuale di Kiev, Shishimarin si è scusato con la vedova della vittima, Kateryna Shalipova, dicendole che riconosceva ...

