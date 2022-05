Ucraina, anche Kiev studia il piano italiano per la pace. "Ma non negozieremo sull'integrità territoriale' (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo la Russia, anche l'Ucraina ha confermato di aver iniziato a studiare il piano italiano in quattro tappe per mettere fine alla guerra . Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di ... Leggi su globalist (Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo la Russia,l'ha confermato di aver iniziato are ilin quattro tappe per mettere fine alla guerra . Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di ...

Advertising

fattoquotidiano : Dopo la Germania anche la Francia frena su una procedura accelerata per l’ingresso dell’Ucraina nell’Ue: “Ci vorran… - Tommasolabate : Guido Crosetto, Salvini e la “differenza” tra quando ti entra un ladro in casa e quando in casa, invece, ti entra u… - Palazzo_Chigi : Nel corso del colloquio Mario Draghi ha assicurato il costante sostegno dell'???? all'???? , anche con riferimento alla… - Iostoconlanato : Santoro: 'È Biden che si deve fermare!' Orsini: 'L'Ucraina deve arrendersi. Anche noi siamo degli schifosi'. Bond… - Blackskorpion4 : RT @aleappo53: Peskov ha anche avvertito che i soldati russi dovrebbero prestare attenzione agli 'attacchi terroristici' dopo che il sindac… -