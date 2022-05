Uccise il figlioletto e smembrò la madre durante il lockdown | condannata all' ergastolo

Advertising

ansa_liguria : Uccise figlioletto e smembrò madre, condannata all'ergastolo -

Agenzia ANSA

E' stata condannata all'ergastolo Giuliana Stanganini, la donna accusata di avere ucciso a Genova il figlioletto di tre anni nel novembre 2019 e dell'omicidio della madre, Loredana Stuppazzoni, in pieno lockdown e di cui poi smembrò il corpo per nasconderlo. I pubblici ministeri Sabrina Monteverde e ... Uccise figlioletto e smembrò madre, condannata all'ergastolo - Cronaca La donna è accusata di duplice omicidio, distruzione e occultamento di cadavere, ma anche maltrattamenti e utilizzo fraudolento del bancomat della madre.