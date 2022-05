Uccise il figlioletto e smembrò la madre durante il lockdown | condannata all' ergastolo

Advertising

E' stata condannata all'ergastolo Giuliana Stanganini, la donna accusata di avere ucciso a Genova il figlioletto di tre anni nel novembre 2019 e dell'omicidio della madre, Loredana Stuppazzoni, in pieno lockdown e di cui poi smembrò il corpo per nasconderlo. I pubblici ministeri Sabrina Monteverde e ... Genova. La Corte d'assise di Genova ha condannato all'ergastolo Giulia Stanganini, la donna di 37 anni accusata di aver ucciso il figlioletto di nemmeno tre anni e, pochi mesi dopo, anche la madre, ...