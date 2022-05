Uccise il figlio di 3 anni e smembrò la madre: “Era capace di intendere e volere” (Di lunedì 23 maggio 2022) Giuliana Stanganini era capace di intendere e volere quando nel novembre del 2019 Uccise il proprio figlioletto Adam di appena 3 anni e quando nel 2020 durante il lockdown Uccise anche la madre, Loredana Stuppazzoni, per poi farla a pezzi. La Corte... Leggi su today (Di lunedì 23 maggio 2022) Giuliana Stanganini eradiquando nel novembre del 2019il proprioletto Adam di appena 3e quando nel 2020 durante il lockdownanche la, Loredana Stuppazzoni, per poi farla a pezzi. La Corte...

Advertising

GenovaQuotidian : Per il giudice uccise il figlio piccolo e la madre, Stanganini condannata all’ergastolo - AnsaLiguria : Uccise figlioletto e smembrò madre, condannata all'ergastolo. Giuliana Stanganini accusata omicidio figlio e madre… - genovatoday : Omicidio via Bertuccioni, ergastolo per Giuliana Stanganini: uccise il figlio e smembrò la madre… - Acquama51644452 : RT @Antdef22: Achille, rispetta gli dei, abbi pietà di me, pensando al padre tuo: ma io son più misero, ho patito quanto nessun altro morta… - POKI33847251 : RT @Antdef22: Achille, rispetta gli dei, abbi pietà di me, pensando al padre tuo: ma io son più misero, ho patito quanto nessun altro morta… -