Tutti pazzi per Paolo Briguglia di Solo per Passione Letizia Battaglia, oggi su Rai1 il finale

Dopo la prima parte del film Solo per Passione Letizia Battaglia Tutti sembrano impazziti per Paolo Briguglia, l'attore che veste i panni del marito della fotografa, Franco Stagnitta. Il film Tv in due parti, prodotto da Angelo Barbagallo con Rai Fiction, torna in onda oggi, 23 maggio 2022, con la seconda e ultima parte ma, intanto, in molti si chiedono dove hanno già visto Briguglia. Chi ha avuto modo di riconoscerlo sa bene che l'attore nato a Palermo, classe 1974, è figlio dell'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'amico di Roma, dove si diploma nel 1998. Dopo aver debuttato in teatro, alterna il lavoro teatrale con quello televisivo e cinematografico. Alla fine del 1999 inizia la sua carriera di attore

