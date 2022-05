"Tu sei filo-Putin?". Lilli Gruber, domanda a bruciapelo: occhio alla clamorosa reazione di Floris | Video (Di lunedì 23 maggio 2022) Qui Otto e Mezzo, il salottino di Lilli Gruber, dove nella puntata in onda lunedì 23 maggio ecco apparire un collega di rete, Giovanni Floris, che "opera" sulla stessa La7 con il suo DiMartedì. Programma, quest'ultimo, finito nel mirino per la scelta di dar voce anche a qualche filo-russo quando si parla dell'invasione dell'Ucraina voluta da Vladimir Putin. Il tema, come è noto, è piuttosto caldo in queste ultime settimane. E la Gruber va subito a indugiare su questo tema, con una domanda ben precisa rivolta a Floris: "Volevo chiederti subito una cosa che ha fatto nascere qualche dibattito e polemica. Tu hai ospitato giornalisti Putiniani nella tua trasmissione e per questo sei stato criticato come ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Qui Otto e Mezzo, il salottino di, dove nella puntata in onda lunedì 23 maggio ecco apparire un collega di rete, Giovanni, che "opera" sulla stessa La7 con il suo DiMartedì. Programma, quest'ultimo, finito nel mirino per la scelta di dar voce anche a qualche-russo quando si parla dell'invasione dell'Ucraina voluta da Vladimir. Il tema, come è noto, è piuttosto caldo in queste ultime settimane. E lava subito a indugiare su questo tema, con unaben precisa rivolta a: "Volevo chiederti subito una cosa che ha fatto nascere qualche dibattito e polemica. Tu hai ospitato giornalistiiani nella tua trasmissione e per questo sei stato criticato come ...

