Trentennale Capaci | Maria Falcone | “Lagalla prenda le distanze da Dell’Utri e Cuffaro” E lui rinuncia ad andare alla commemorazione

(Di lunedì 23 maggio 2022) Mai come quest’anno l’anniversario della strage di– l’attentato del 1992 in cui Cosa Nostra fece saltare in aria Giovanni, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro – è segnato da una forte tensione, non solo emotiva. Sulimperversano i toni infuocati della campagna elettorale di Palermo, dove si voterà il 12 giugno e due condannati definitivi per reati di mafia, Totòe Marcello, sono tornatiribalta politica dopo avere scontato le pene detentive: l’ex governatore siciliano e il braccio destro di Silvio Berlusconi sono tra i big sponsor di Roberto, l’ex rettore candidato sindaco per il centrodestra, che difu assessore ...