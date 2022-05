Trentatremila piccole e medie imprese a rischio a chiusura L' analisi dell' imprenditore Andrea Pasini

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 maggio 2022) La scarsità di materie prime, e i conseguenti rincari, la crescita dei prezzi'energia e la criticità nella movimentazionee merci stanno mettendo a33.000italiane. Dati che fanno pensare che il nostro Paese, per non parlare del mondo interno, si sta muovendo a grandi passi verso una grave crisi economica e sociale. In gioco non c'è solo la competitività'industria perché, in questo nuovo scenario globale, a essere in sofferenza sono tutte le realtàe filiere del consumo, dalla prima all'ultima. È importante sottolineare la fragilitàa situazione italiana, perché il nostro Paese a tutti gli effetti vive di PMI. Lerappresentato l'ossatura ...