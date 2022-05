Trent’anni da Capaci, Maria Falcone: “Lagalla prenda le distanze da Dell’Utri e Cuffaro”. E lui rinuncia ad andare alla commemorazione (Di lunedì 23 maggio 2022) Mai come quest’anno l’anniversario della strage di Capaci – l’attentato del 1992 in cui Cosa Nostra fece saltare in aria Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro – è segnato da una forte tensione, non solo emotiva. Sul trentennale imperversano i toni infuocati della campagna elettorale di Palermo, dove si voterà il 12 giugno e due condannati definitivi per reati di mafia, Totò Cuffaro e Marcello Dell’Utri, sono tornati alla ribalta politica dopo avere scontato le pene detentive: l’ex governatore siciliano e il braccio destro di Silvio Berlusconi sono tra i big sponsor di Roberto Lagalla, l’ex rettore candidato sindaco per il centrodestra, che di Cuffaro fu assessore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Mai come quest’anno l’anniversario della strage di– l’attentato del 1992 in cui Cosa Nostra fece saltare in aria Giovanni, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro – è segnato da una forte tensione, non solo emotiva. Sul trentennale imperversano i toni infuocati della campagna elettorale di Palermo, dove si voterà il 12 giugno e due condannati definitivi per reati di mafia, Totòe Marcello, sono tornatiribalta politica dopo avere scontato le pene detentive: l’ex governatore siciliano e il braccio destro di Silvio Berlusconi sono tra i big sponsor di Roberto, l’ex rettore candidato sindaco per il centrodestra, che difu assessore ...

CarloVerdelli : Giovanni Falcone, il tanto che gli dobbiamo #oggisettimanale Per esempio: la verità su chi ha voluto Capaci e chi h… - Palazzo_Chigi : Draghi: A trent’anni dalla #StragediCapaci, il Governo ricorda con profonda commozione #GiovanniFalcone, la moglie… - reportrai3 : ??A trent'anni da Capaci e Via D’Amelio scopriamo una pista che porta ad Alcamo. Oggi noto anche per un poliziotto,… - bookivora : Trent’anni fa, la strage di Capaci. Vi consiglio questo libro (appena uscito per Bompiani) che ripercorre i fatti e… - MariaFr65012930 : RT @pinegaps: Se mi chiedessero 'cosa è per te la solitudine?', risponderei che la solitudine è quella di Falcone. La solitudine è sentirsi… -

Falcone: Draghi, suo eroismo ha radicato valori antimafia "A trent'anni dalla Strage di Capaci, il Governo ricorda con profonda commozione Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. ... Paolo Borsellino, la storia del giovane imprenditore ucciso dalla Mafia nel '92. La famiglia: 'Lo Stato è assente' ...imprenditore di Lucca Sicula vuole raccontare ormai da trent'anni. quella di Capaci, che uccise il giudice Giovanni Falcone, - ma ... "Adalla Strage di, il Governo ricorda con profonda commozione Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. ......imprenditore di Lucca Sicula vuole raccontare ormai da. quella di, che uccise il giudice Giovanni Falcone, - ma ...