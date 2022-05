Trenta anni fa la strage di Capaci | Falcone il martire della giustizia

Advertising

reportrai3 : Oggi scopriamo che gli uomini dell'eversione di destra, dei depistaggi degli apparati deviati dello Stato, della ma… - samuandrian : 'Occorre compiere il proprio dovere fino in fondo: è qui che sta l'essenza della dignità umana' Trenta anni fa la… - mgdbertelli : RT @gparagone: Sembra ieri e sono TRENTA anni fa: iniziava allora un'altra Italia. Un Paese, una Democrazia ancora oggi irrisolti. #Menti… - gparagone : Sembra ieri e sono TRENTA anni fa: iniziava allora un'altra Italia. Un Paese, una Democrazia ancora oggi irrisolti… - NoiNotizie : Trenta anni fa la strage di #Capaci.Il 23 maggio 1992 l'assassinio mafioso di Giovanni #Falcone, Francesca Morvillo… -

ilGerme

passati senza scalfire i ricordi e, soprattutto, senza alleviare per un attimo il dolore per la perdita di un grande uomo e di un grande amico. Ma è quando torna libero il boss pentito ...Tagliatori di canna, poi imprenditori agricoli Non meno ostile, negliVenti edel secolo scorso, sarebbe stato l'atteggiamento verso i nostri emigrati arrivati nella Riverina, un'area del ... Trenta anni da Capaci: studenti del Polo Umanistico protagonisti della memoria Il giorno di Falcone. Palermo si ferma nella giornata in cui la strage di Capaci compire 30 anni. La discesa delle istituzioni ...(Biagio Russo) – Roma – Sono trascorsi 30 anni dalla morte di Giovanni Falcone in quella che è passata alla storia come la Strage di Capaci. Nel ricordo del Magistrato divenuto simbolo della lotta all ...